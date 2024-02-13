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«Самара» дома проиграла «Руне» в матче второго этапа Единой лиги

«Самара» дома проиграла «Руне» в матче второго этапа Единой лиги
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Завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, прошедший в рамках группы Б. В этой игре встретились «Самара» и московская «Руна». Матч прошёл на арене «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» в Самаре. Гости одержали победу со счётом 98:85.

Единая лига ВТБ . Группа Б
13 февраля 2024, вторник. 18:30 МСК
Самара
Самара
Окончен
85 : 98
Руна
Москва
Самара: Ребич - 18, Хоукинс - 15, Роберсон - 15, Гудумак - 11, Далтон - 10, Платонов - 6, Загорац - 6, Томпсон - 2, Викторов - 2, Зверев, Разумов, М. Кулагин
Руна: Хилл - 32, Иванович - 18, Морган - 16, Савин - 12, Тайус - 10, Попов - 4, Раданов - 3, Походяев - 3, Сопин, Комиссаров, Жмако

Стартовая четверть завершилась в пользу «Руны» со счётом 26:15. К большому перерыву самарцы сократили отставание до двух очков. К концу третьей десятиминутки счёт стал равным. Заключительная четверть оказалась решающей. В итоге «Руна» одержала победу с разницей в 11 очков.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник гостей Джеремайя Хилл, набравший 32 очка. Теперь «Самара» делит лидерство в группе Б с «Уралмашем». У команд по 15 побед и 13 поражений. «Руна» делит третью-четвёртую позиции с «Автодором». У них по 12 побед и 16 поражений.

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