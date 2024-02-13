«Самара» дома проиграла «Руне» в матче второго этапа Единой лиги

Завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, прошедший в рамках группы Б. В этой игре встретились «Самара» и московская «Руна». Матч прошёл на арене «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» в Самаре. Гости одержали победу со счётом 98:85.

Стартовая четверть завершилась в пользу «Руны» со счётом 26:15. К большому перерыву самарцы сократили отставание до двух очков. К концу третьей десятиминутки счёт стал равным. Заключительная четверть оказалась решающей. В итоге «Руна» одержала победу с разницей в 11 очков.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник гостей Джеремайя Хилл, набравший 32 очка. Теперь «Самара» делит лидерство в группе Б с «Уралмашем». У команд по 15 побед и 13 поражений. «Руна» делит третью-четвёртую позиции с «Автодором». У них по 12 побед и 16 поражений.