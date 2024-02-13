МБА одержала победу над «Пари НН» с разницей в 18 очков в Единой лиге

Завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, прошедший в рамках группы Б. В этой игре встретились команда «Пари Нижний Новгород» и МБА. Матч прошёл на арене «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Гости одержали победу со счётом 68:50.

Стартовая четверть завершилась вничью со счётом 15:15. Во второй десятиминутке москвичи обыграли оппонента с разницей в 13 очков. К концу третьей четверти МБА увеличила своё преимущество ещё на восемь очков. В последние десять минут нижегородцы были лучше, но это не помогло им одержать итоговую победу.

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий «Пари НН» Кейси Шеферд, набравший 21 очко. МБА находится на шестой строчке турнирной таблицы группы Б. Нижегородцы располагаются ступенью ниже.