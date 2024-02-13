«Пари НН» не мог набрать по 10 очков на протяжении двух четвертей кряду в матче с МБА

Сегодня, 13 февраля, состоялся матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, прошедший в рамках группы Б. В этой игре встретились команда «Пари Нижний Новгород» и МБА. Во второй четверти нижегородцы набрали лишь шесть очков, в третьей — девять. По итогам встречи москвичи одержали победу со счётом 68:50.
Напомним, самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий «Пари НН» Кейси Шеферд, набравший 21 очко. Примечательно, что по этому показателю пропасть между Шефердом и вторым баскетболистом хозяев по результативности — шесть очков набрал форвард Александр Чадов.
Самым результативным игроком в составе МБА стал защитник Даниил Касаткин. На его счету 15 очков. Для сравнения с «Пари НН» у второго игрока МБА по результативности (лёгкий форвард Владислав Трушкин) 11 очков.
- 13 февраля 2024
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