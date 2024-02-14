Дрэймонд Грин назвал фаворита в предстоящей дуэли дальних бросков между Карри и Ионеску

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин выбрал своего партнёра по команде Стефена Карри в качестве фаворита дуэли трёхочковых бросков с баскетболисткой «Нью-Йорк Либерти» Сабриной Ионеску.

«Я выбираю Стефа. Он считается величайшим в истории бросающим не просто так. В любом случае мы увидим схватку лучшего из двух миров. Карри — величайший, а Сабрина, ну мы видели её шикарный результат на прошлогоднем турнире трёхочковых. Она побила рекорд. Это будет интересно увидеть, без вопросов, но конечно же Стеф выиграет», — приводит слова Грина официальный профиль НБА в социальной сети X (ранее — Twitter).

Дуэль Стефена Карри и Сабрины Ионеску состоится после конкурса трёхочковых бросков в рамках Матча всех звёзд НБА. Карри и Ионеску будут соревноваться по стандартным правилам, но Стефен будет использовать мячи, которые применяются в НБА, а Сабрина — мячи, которыми играют в женской НБА.

Материалы по теме Дюрант назвал фаворита в предстоящей дуэли дальних бросков между Карри и Ионеску

Крис Пол и Дрэймонд Грин провели совместную тренировку