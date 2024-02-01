Битва мужской и женской НБА. Как будет проходить дуэль трёхочковых между Стефом и Сабриной

Они не будут бросать с одинаковой дистанции. И это справедливо — даже по отношению к Карри!

Несколько дней назад «Голден Стэйт» принимал на своей площадке «Сакраменто Кингз». Во время разминки Стефен Карри, на которого навесили микрофон, подошёл к молодому Брэндину Подземски и спросил: «Знаешь, кому принадлежит рекорд по количеству очков на конкурсе трёхочковых?» Тот ответил: «Сабрине Ионеску». И тогда Стеф фактически принял вызов, который звезда «Нью-Йорк Либерти» бросила ему ещё прошлым летом.

Прошлым летом 26-летняя Сабрина установила достижение на звёздном уикенде женской НБА, набрав в ходе контеста 37 очков из 40 возможных. Она опередила Карри, который был обладателем предыдущего рекорда, на шесть очков, после чего обратилась к нему в социальных сетях.

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И раз уж сам Стеф теперь не прочь проверить свои навыки против Ионеску, НБА с радостью предоставила им такую возможность. Частью субботней программы, предшествующей Матчу звёзд, станет уникальный челлендж — «Стефен против Сабрины». Он пройдёт после традиционного конкурса трёхочковых в следующем формате: на площадке будет располагаться пять стоек, на каждой из которых будет по пять мячей.

На четырёх стойках будет по четыре обычных и одному призовому мячу, а на пятой — пять призовых. У обоих участников также будет по две попытки бросить с особенно дальней дистанции. Каждый обычный мяч принесёт им одно очко, призовой — два, а попадание с особой попытки — три. Последнее, очень важное правило: Сабрина будет бросать мячи меньшего размера, которыми играют в WNBA, с меньшей дистанции, установленной в WNBA. Для Стефа всё будет проводиться по стандартам НБА.

Многие болельщики почему-то считают, что подобный регламент на руку Ионеску. На самом деле, это не так. Во-первых, выйти на площадку и вдруг начать бросать мячи меньшего или большего размера было бы неблагоприятным условием для обоих. Поставленная, проверенная годами техника исполнения трёхочковых подразумевает определённую привычку к размеру и весу мяча. И это применимо не только к Сабрине, которая значительно меньше и ниже среднестатистического игрока НБА, но и к Карри, который последние 15 лет играл и тренировался мячами, используемыми в мужской лиге.

Сабрина Ионеску, сентябрь 2023 года Фото: Sarah Stier/Getty Images

Во-вторых, в WNBA трёхочковая линия нанесена не прямо чтобы гораздо ближе к кольцу. Расстояние от угла на линии до корзины составляет ровно 22 фута — столько же, сколько в НБА. При этом на мужской площадке высшая точка на дуге находится в 23 футах и 9 дюймах от обода, а на женской — в 22 футах и 1,75 дюйма. Это стандарт не только для WNBA, но и, например, для всех турниров, которые проходят под эгидой ФИБА. Так, разница между дистанцией в НБА и WNBA составляет менее 49 см. Полшага. При этом Ионеску всё равно была готова бросать с того же расстояния, что и Стеф, о чём написала у себя в соцсети Х (ранее Twitter). Однако организаторы в итоге приняли другое, наиболее справедливое решение.

Вернёмся к формату. За каждый бросок, реализованный Стефеном и Сабриной, американская страховая компания State Farm будет делать пожертвование в фонд НБА. Собранные средства пойдут на расширение экономических возможностей чернокожего населения. И те, кто понимает внутреннюю шутку, наверняка уже догадались — раз уж речь зашла о благотворительности, Сабрину можно поздравлять с победой.

Это долгоиграющий прикол, зародившийся ещё на Матче звёзд 2017 года. Тогда Эрик Гордон победил Кайри Ирвинга в финале конкурса трёхочковых, после чего организаторы решили провести бросковое состязание среди знаменитостей и других игроков НБА. Вместе они собрали $ 130 тыс., которые должны были пойти в фонд Крэйга Сэйгера, спонсирующий исследования рака крови. После этого на площадку пригласили Стефа — ничего не подозревающего, одетого в джинсы и толстовку. Ему предложили бросить с логотипа. И в случае, если мяч провалится в кольцо, сумма пожертвования должна была вырасти до $ 500 тыс.

Стефен Карри (центр), сезон-2023/2024 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Стеф скромно попросил три попытки, но в итоге промазал целых девять. Годом ранее он завершил сезон с более чем 400 трёхочковыми, поэтому такое неудачное выступление на волне хайпа могло для многих показаться неожиданностью. Так поклонники НБА начали шутить о том, что Карри промахнулся специально — причём потому, что он против благотворительности. Спустя всего несколько месяцев Стеф только подтвердил эти комичные догадки: он не реализовал ни одной из пяти попыток с середины площадки в шоу-матче, который проходил в рамках его тура по Азии с Under Armour. И да, каждый из этих бросков стоил $ 1 тыс. на благотворительность.

В целом состязание «Стефен против Сабрины» однозначно подогреет интерес к программе звёздного уикенда, которая предшествует самому Матчу звёзд, назначенному на 18 февраля. И раз уж Карри остался вне стартовой пятёрки на Западе, это будет его минута славы. Ну а для Ионеску это будет отличной возможностью привлечь больше внимания к женскому баскетболу, который в последние годы набирает популярность, но всё же остаётся далеко позади мужского.