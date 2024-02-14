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35 очков и трипл-дабл Сабониса не помогли «Сакраменто» переиграть «Финикс»

35 очков и трипл-дабл Сабониса не помогли «Сакраменто» переиграть «Финикс»
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В ночь с 13 на 14 февраля мск на арене «Футпринт Центра» в американском Финиксе завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Финикс Санз» победили «Сакраменто Кингз» со счётом 130:125.

НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
НБА Регулярный чемпионат. Календарь

По ходу первой четверти «Финикс» уходил вперёд на девять очков, но победа в ней осталась за гостями — 39:38. Во второй четверти уже «Кингз» отрывались до «+11», однако к большому перерыву от этого гандикапа осталось три очка. В третьем периоде преимущество «Сакраменто» вновь вырастало до 11 очков, но перед заключительной четвертью уже «Санз» были впереди на два очка. Упорная концовка принесла итоговую победу «Финиксу».

В составе «Сакраменто» трипл-дабл оформил литовский центровой Домантас Сабонис, на счету которого 35 очков, 18 подборов и 12 результативных передач. Самым результативным игроком матча стал ДеАарон Фокс («Сакраменто»), набравший 40 очков.

НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
130 : 125
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Финикс Санз: Дюрант - 28, Букер - 25, Гордон - 23, Аллен - 19, О'Нил - 9, Нуркич - 9, Окоги - 7, Бил - 5, Литтл - 3, Ойбанкс - 2, Маледон, Бол, Родди
Сакраменто Кингз: Фокс - 40, Сабонис - 35, Монк - 22, Хаертер - 10, Барнс - 9, Мюррэй - 6, Митчелл - 3, Макги, Дуарте, Эдвардс, Джонс, Эллис, Лень, Лайлз
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