35 очков и трипл-дабл Сабониса не помогли «Сакраменто» переиграть «Финикс»

В ночь с 13 на 14 февраля мск на арене «Футпринт Центра» в американском Финиксе завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Финикс Санз» победили «Сакраменто Кингз» со счётом 130:125.

По ходу первой четверти «Финикс» уходил вперёд на девять очков, но победа в ней осталась за гостями — 39:38. Во второй четверти уже «Кингз» отрывались до «+11», однако к большому перерыву от этого гандикапа осталось три очка. В третьем периоде преимущество «Сакраменто» вновь вырастало до 11 очков, но перед заключительной четвертью уже «Санз» были впереди на два очка. Упорная концовка принесла итоговую победу «Финиксу».

В составе «Сакраменто» трипл-дабл оформил литовский центровой Домантас Сабонис, на счету которого 35 очков, 18 подборов и 12 результативных передач. Самым результативным игроком матча стал ДеАарон Фокс («Сакраменто»), набравший 40 очков.