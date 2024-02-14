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Шакил О’Нил повторил достижения трёх легенд НБА

Шакил О’Нил повторил достижения трёх легенд НБА
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Прославленный американский центровой Шакил О’Нил стал четвёртым игроком в истории НБА, чей игровой номер из обращения вывели сразу три команды. Ранее такой чести удостаивались такие легенды лиги, как Билл Расселл, Уилт Чемберлен и Пит Маравич.

Напомним, ранее 32-й игровой номер О’Нила из обращения вывел «Орландо Мэджик». До этого это делали «Лос-Анджелес Лейкерс» (34-й номер) и «Майами Хит» (32).

Напомним, что О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

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