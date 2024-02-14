Очередной клуб в НБА вывел из обращения номер Шакила О'Нила. Где начиналась история Дизеля

Что сегодня произошло интересного в Орландо? Во-первых, у жителей Флориды была веская причина поддержать местных «Мэджик», так как клуб намеревался в официальном порядке вывесить наконец джерси с 32-м номером под сводами арены. Под этим номером выступал одно время Шакил О'Нил в НБА. Именно в «Орландо Мэджик» ныне член Зала славы и четырёхкратный чемпион лиги проводил свои первые сезоны в главной баскетбольной лиге мира.

Во время большого перерыва был небольшой разогрев. На площадку вышли значимые в прошлом баскетболисты флоридского клуба, среди которых выделялся Анферни Хардуэй, о котором Шакил О'Нил высказался следующим образом: «Хотел бы поблагодарить тебя, брат. Я знаю, что всегда много праздновал, но я никогда не был эгоистом. Большая часть моего успеха исходит от тебя, потому что ты заботился обо мне. Мне никогда не приходилось говорить тебе этого, но я всегда хотел сказать тебе спасибо».

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Уже после самой встречи состоялось то, что и должно было состояться. Шакил О'Нил отработал на TNT, а затем понаблюдал за тем, как белая джерси с 32-м номером возвысилась над всеми. «Начать в этом месте свою карьеру… и затем получить такую честь. Возможно, это самый особенный момент», — ранее признавался виновник мероприятия, чьи номера также вывели «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». К слову, именно за «Лейкерс» Шак провёл больше всего сезонов — восемь. Тем временем в «Майами» он отыграл четыре сезона.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сам О'Нил провёл в «Орландо» в общей сложности четыре сезона. За этот период Дизель успел четыре раза отобраться на Матч всех звёзд НБА, получить награду лучшему новичку по итогам сезона-1992/1993, будучи выбранным на драфте под общим первым номером. В 1995 году О'Нил помог «Мэджик» выйти в финальную серию, где флоридцы всё-таки уступили «Хьюстон Рокетс» со счётом 0-4. При Шакиле «Орландо» три раза подряд попадал в плей-офф. Справедливо, что номер О'Нила вывели из обращения, учитывая 35-летнюю историю клуба? Вполне.

Более того, один из самых доминирующих центровых в истории лиги стал первым игроком «Орландо», чей номер вывесили под сводами арены. Рано или поздно в «Мэджик» решатся почтить успехи Анферни Хардуэя, Трэйси Макгрэди, возможно, и самого Дуайта Ховарда. Изначально даже говорилось, что во Флориде не выведут номер игрока до тех пор, пока клуб не выиграет первый титул в НБА. «Орландо» в 2001 году формально вывел шестой номер в благодарность болельщикам, шестым игрокам на площадке, но с 2022 года это подразумевает почтение Биллу Расселлу.