Кармело Энтони опровергнул распространённое мнение о себе

Популярный баскетболист Кармело Энтони заявил, что, вопреки распространённому мнению, не делал запрос на обмен из «Денвер Наггетс» в «Нью-Йорк Никс» в 2011 году.

«Этого не было. Никогда», — сказал Энтони в подкасте с Дуэйном Уэйдом.

В настоящий момент Кармело 39 лет. Помимо «Денвера», «Нью-Йорка», за время карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации Энтони выступал за такие клубы, как «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Является 10-кратным участником Матча всех звёзд НБА (2007, 2008, 2010—2017). Кроме того, является трёхкратным олимпийским чемпионом в составе сборной США (2008, 2012, 2016).

Ранее Энтони дал наставления своему сыну Кияну.