Ричард Соломон заменит Би Джея Джонсона на Матче всех звёзд Единой лиги

Центровой «Пармы» Ричард Соломон заменит своего одноклубника Би Джея Джонсона в команде Хавьера Паскуаля на предстоящем Матче всех звёзд. Об этом информирует пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Сообщается, что Джонсон не сможет выступить на спортивно-развлекательном мероприятии из-за травмы.

В нынешнем сезоне Соломон в среднем за матч набирает 11,6 очка, совершает 8,4 подбора и отдаёт 1,2 результативной передачи.

Матч всех звёзд Единой лиги пройдёт 18 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. Начало запланировано на 17:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Евгений Пашутин, возглавляющий «Парму», будет работать в команде Эмила Райковича на Матче всех звёзд, а Йовица Арсич из «Енисея» войдёт в команду Паскуаля.