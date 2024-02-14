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Юсуф Нуркич поддел Грина, Дрэймонд сразу отреагировал

Юсуф Нуркич поддел Грина, Дрэймонд сразу отреагировал
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Центровой «Финикс Санз» Юсуф Нуркич высказался о перепалке с тяжёлым форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином во время недавнего матча между их командами. Напомним, Грин был дисквалифицирован за удар Нуркича по лицу в декабрьском матче с «Санз», но продолжил конфронтацию с игроком и после отбытия наказания.

«Всё в порядке, плохой парень, только не задерживайся допоздна на подкасте, а то опоздаешь на сеанс терапии», — написал Юсуф у себя в социальных сетях.

В скором времени Дрэймонд отреагировал на слова Нуркича.

«Подключайся! Подробно рассказал о мягкотелом парне весом в 300 фунтов, который не может закончить игру. Наслаждайся», — ответил Грин.

Ранее Грин назвал фаворита в предстоящей дуэли дальних бросков между Стефеном Карри и Сабриной Ионеску.

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