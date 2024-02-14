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«Голден Стэйт» связывался с «Лейкерс» для обмена Леброна Джеймса

«Голден Стэйт» связывался с «Лейкерс» для обмена Леброна Джеймса
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«Голден Стэйт Уорриорз» предпринял попытку выменять лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса во время дедлайна в Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски.

Сообщается, что «Уорриорз» пытались убедить Леброна рассмотреть возможность перехода в команду, чтобы составить дуэт с разыгрывающим Стефеном Карри. Переговоры проходили как на уровне менеджмента, так и между владельцами клубов.

В нынешнем сезоне НБА Леброн к настоящему моменту принял участие в матчах, в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 7,7 передачи.

Леброн Джеймс и Скотти Пиппен тепло пообщались между собой:

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