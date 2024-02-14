Мужская сборная России проведёт товарищеский матч 23 февраля

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Мужская сборная России по баскетболу проведёт товарищеский матч с БК «Самара», который состоится 23 февраля в московском Дворце спорта «Динамо».

Матч завершит сборы национальной команды, которые пройдут с 17 по 25 февраля. Начало встречи – в 19:00 мск.

Ожидается, что сборная России выступит на Всемирных играх дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентябре в Екатеринбурге. Соревнования будут включать в себя выступления по 33 летним видам спорта (олимпийским и неолимпийским).

Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о потенциальном возвращении отечественных игроков на международную арену. По словам Кириленко, спортивные федерации не станут принимать решение о возвращении без рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).