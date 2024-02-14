РФБ объявила состав мужской сборной на февральские сборы

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Российская федерация баскетбола (РФБ) объявила состав мужской сборной, который примет участие в предстоящих сборах, запланированных с 17 по 25 февраля. Напомним, по окончании сборов национальная команда проведёт товарищеский матч с БК «Самара».

Защитники

Михаил Беленицкий, «Нижний Новгород»

Тимофей Герасимов, «Зенит»

Владислав Емченко, «Локомотив»

Георгий Жбанов, «Зенит»

Даниил Касаткин, МБА

Макар Коновалов, МБА

Александр Платунов, «Парма»

Кирилл Савин, «Руна»

Александр Хоменко, МБА

Александр Щербенёв, «Локомотив»

Форварды

Максим Барашков, МБА

Филипп Гафуров, «Нижний Новгород»

Андрей Лопатин, МБА

Александр Петенев, «Автодор»

Илья Платонов, «Самара»

Данила Походяев, «Руна»

Центровые

Сергей Балашов, «Енисей»

Кирилл Елатонцев, «Локомотив»

Андрей Мартюк, «Локомотив»

Илья Попов, «Руна»