«Я прожил четыре жизни». Муса рассказал о трудностях в начале карьеры

Форвард мадридского «Реала» босниец Джанан Муса поделился воспоминаниями о непростом начале баскетбольной карьеры.

«Послушайте, я прожил четыре жизни за эти 24 года. Были и очень тяжёлые моменты, но сейчас я счастлив. Сейчас я счастлив здесь, в Мадриде, и мы играем в хороший баскетбол, моя семья тоже счастлива.

Со мной не было семьи, никого не было (Муса уехал из дома в 11 лет. – Прим. «Чемпионата»). Я просто хотел играть в баскетбол. Это единственное, что было в моей голове с восьми или девяти лет. Я был без маминой еды, без друзей, без всего… Я был один в другой жизни.

Ощущения во второй год в НБА были лучше, чем в первый. В целом это был хороший опыт, я стал ментально сильнее, хоть и было непросто», — приводит слова Мусы издание Marca.

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