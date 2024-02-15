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34 очка Кайри Ирвинга помогли «Далласу» обыграть «Сан-Антонио»

34 очка Кайри Ирвинга помогли «Далласу» обыграть «Сан-Антонио»
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Сегодня, 14 февраля, в Далласе (США) на арене «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Даллас Маверикс» и «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева победили со счётом 116:93.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал 31-летний разыгрывающий «Даллас» Кайри Ирвинг. На его счету 34 очка, девять подборов и семь результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Лука Дончич отметился 27 очками, девятью подборами и восемью передачами.

Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал Виктор Вембаньяма. Он набрал 26 очков, совершил девять подборов и сделал пять передач. Защитник Малаки Бранхам отметился 13 очками, одним подбором и одной передачей.

НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
116 : 93
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Даллас Маверикс: Ирвинг - 34, Дончич - 27, Гэффорд - 10, Харди - 9, Лайвли - 8, Грин - 8, Хардуэй-младший - 8, Пауэлл - 3, Вашингтон - 3, Лоусон, Уильямс, Проспер, Джонс, Моррис
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Брэнэм - 13, Васселл - 11, Сохан - 10, Уэсли - 9, Шампани - 5, Коллинс - 4, Джонс - 4, Джонсон - 3, Грэм, Мамукелашвили
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