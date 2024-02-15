34 очка Кайри Ирвинга помогли «Далласу» обыграть «Сан-Антонио»

Сегодня, 14 февраля, в Далласе (США) на арене «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Даллас Маверикс» и «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева победили со счётом 116:93.

Самым результативным игроком матча стал 31-летний разыгрывающий «Даллас» Кайри Ирвинг. На его счету 34 очка, девять подборов и семь результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Лука Дончич отметился 27 очками, девятью подборами и восемью передачами.

Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал Виктор Вембаньяма. Он набрал 26 очков, совершил девять подборов и сделал пять передач. Защитник Малаки Бранхам отметился 13 очками, одним подбором и одной передачей.