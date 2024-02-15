Все результаты игрового дня НБА 15 февраля
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Сегодня, 15 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 15 февраля
- «Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит» — 104:109.
- «Орландо Мэджик» — «Нью-Йорк Никс» — 118:100.
- «Шарлотт Хорнетс» — «Атланта Хоукс» — 122:99.
- «Бостон Селтикс» — «Бруклин Нетс» — 136:86.
- «Кливленд Кавальерс» — «Чикаго Буллз» — 108:105.
- «Торонто Рэпторс» — «Индиана Пэйсерс» — 125:127.
- «Мемфис Гриззлиз» — «Хьюстон Рокетс» — 121:113.
- «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Вашингтон Уизардс» — 133:126.
- «Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 116:93.
- «Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 122:138.
- «Финикс Санз» — «Детройт Пистонс» — .
- «Денвер Наггетс» — «Сакраменто Кингз» — .
- «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — .
Новость дополняется...
Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру форварда «Вашингтона» Дени Авдии. На его счету 43 очка, 14 подборов и три результативные передачи. Также стоит упомянуть форварда «Орландо» Паоло Банкеро. Он набрал 36 очков, сделал семь подборов и пять передач.
НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
104 : 109
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс: Макси - 30, Хилд - 22, Рид - 18, Каунсил - 13, Мартин - 9, Убре - 9, Пэйн - 2, Бамба - 1, Смит, Лофтон Мл., Батюм
Майами Хит: Адебайо - 23, Хироу - 23, Робинсон - 20, Хайсмит - 16, Жакез-мл. - 12, Мартин - 8, Йович - 3, Кэйн - 2, Лав - 2, Уильямс, Суидер, Робинсон, Брайант
НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
118 : 100
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Банкеро - 36, Вагнер - 21, Энтони - 11, Вагнер - 10, Картер - 9, Айзек - 8, Хьюстан - 6, Инглс - 6, Блэк - 4, Харрис - 4, Скофилд - 3, Океке, Куин, Ховард, Битадзе
Нью-Йорк Никс: Брансон - 33, Ачиува - 23, Бёркс - 13, Топпин - 11, Макбрайд - 8, Симс - 8, Харт - 4, Дивинченцо, Браун, Богданович, Хартенштайн, Гибсон
НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
122 : 99
Атланта Хоукс
Атланта
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 26, Манн - 21, Бриджес - 17, Уильямс - 15, Мицич - 13, Ричардс - 12, Карри - 9, Мартин - 6, Дав. Бертанс - 3, Макгауэнс, Смит, Тор
Атланта Хоукс: Хантер - 21, Джонсон - 19, Бей - 14, Мюррей - 13, Янг - 12, Богданович - 12, Фернанду - 6, Бафкин - 2, Миллз, Оконгву, Мэтьюз, Крейчи
НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
136 : 86
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Притчард - 28, Уайт - 27, Тейтум - 20, Порзингис - 15, Хозер - 14, Бриссетт - 11, Корнет - 8, Кета - 8, Холидэй - 3, Михайлюк - 2, Уолш
Бруклин Нетс: Уотфорд - 15, Бриджес - 10, Джонсон - 9, Смит - 7, Бэйтс-Диоп - 7, Шарп - 7, Клэкстон - 6, Томас - 5, Джонсон - 4, Уокер - 4, Шрёдер - 4, Уилсон - 4, Финни-Смит - 4, Клауни
НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
108 : 105
Чикаго Буллз
Чикаго
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 30, Окоро - 16, Мобли - 14, Аллен - 13, Гарлэнд - 12, Ньянг - 11, Страс - 7, ЛеВерт - 5, Джером, Меррилл, Смит, Джонс
Чикаго Буллз: Уайт - 32, Дерозан - 24, Досунму - 12, Драммонд - 10, Карузо - 10, Вучевич - 9, Крэйг - 8, Картер, Филлипс, Битим, Терри, Тэйлор
НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
125 : 127
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Торонто Рэпторс: Барнс - 29, Барретт - 23, Пёлтль - 19, Куикли - 14, Браун - 12, Буше - 10, Трент-мл. - 8, Дик - 7, Агбаджи - 3, Фриман, Макдэниелс, Уинслоу, Нвора, Темпл, Олиник
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 23, Халибёртон - 21, Топпин - 15, Джексон - 15, Нембард - 14, Макдермотт - 13, Шиппард - 10, Несмит - 8, Макконнелл - 6, Чьебв - 2, Матурин
НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
121 : 113
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 20, Кеннард - 19, Джексон - 18, Стивенс - 14, Уильямс Мл. - 12, Гудвин - 10, Роуз - 8, Кончар - 8, Альдама - 7, Уильямс - 5, Ларэвиа, Ватанабэ
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 19, Холидей - 19, Брукс - 19, Шенгюн - 19, Хинтон - 10, Грин - 10, Тэйт - 7, Смит II - 6, Грин - 4, Сэмюэлс, Ландейл, Уильямс, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
133 : 126
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 36, Макколлум - 26, Ингрэм - 18, Маршалл - 13, Мёрфи - 13, Валанчюнас - 10, Альварадо - 7, Джонс - 6, Нэнс - 4, Хоукинс, Лидделл, Райан, Робинсон-Эрл
Вашингтон Уизардс: Авдия - 43, Кисперт - 20, Пул - 19, Джонс - 14, Багли III - 14, Шамет - 8, Кулибали - 6, Холмс - 2, Дэвис, Батлер, Болдуин Мл., Гилл, Райт, Оморуи
НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
116 : 93
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Даллас Маверикс: Ирвинг - 34, Дончич - 27, Харди - 13, Гэффорд - 10, Лайвли - 8, Грин - 8, Хардуэй-младший - 8, Пауэлл - 3, Вашингтон - 3, Проспер - 2, Лоусон, Уильямс, Джонс, Моррис
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Брэнэм - 19, Васселл - 11, Сохан - 10, Уэсли - 9, Коллинс - 6, Шампани - 5, Джонс - 4, Джонсон - 3, Грэм, Осман, Мамукелашвили
НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
122 : 138
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Секстон - 18, Кларксон - 17, Маркканен - 16, Джордж - 13, Данн - 12, Кесслер - 12, Коллинс - 11, Хендрикс - 9, Хортон-Такер - 7, Сенсабо - 3, Саманич - 3, Юртсевен - 1, Льюис, Портер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 37, Хатимура - 36, Ривз - 22, Расселл - 11, Принс - 11, Динвидди - 10, Хэйс - 4, Уиндлер - 3, Каслтон - 2, Вуд - 2, Мэйс
НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
116 : 100
Детройт Пистонс
Детройт
Финикс Санз: Дюрант - 25, Гордон - 13, Ли - 13, Нуркич - 10, Аллен - 9, О'Нил - 9, Букер - 7, Бол - 7, Ойбанкс - 4, Окоги - 2, Маледон, Родди, Литтл, Азубуике
Детройт Пистонс: Фонтеккио - 18, Каннингем - 13, Томпсон - 12, Фурнье - 10, Милтон - 8, Дюрен - 7, Браун - 5, Айви - 2, Сассер - 2, Уайзмен, Флинн, Эвбуомван, Мускала
НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
98 : 102
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Денвер Наггетс: Гордон - 25, Портер - 19, Йокич - 15, Джексон - 12, Холидэй - 8, Ннаджи - 8, Браун - 5, Уотсон - 3, Гиллеспи - 3, Джордан, Ки, Пикетт, Хафф
Сакраменто Кингз: Фокс - 30, Сабонис - 20, Барнс - 20, Хаертер - 8, Монк - 6, Мюррэй - 6, Лайлз - 4, Дуарте - 3, Митчелл - 3, Лень - 2, Макги, Эдвардс, Джонс, Jones, Эллис
НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
4-я четверть
115 : 118
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Куминга, Подзиемски, Муди, Луни, Томпсон, Сантос, Робинсон, Шарич, Уиггинс, Грин, Киньонес, Карри, Джексон-Дэвис
Лос-Анджелес Клипперс: Уэстбрук, Харден, Бостон, Коффи, Тайс, Миллер, Примо, Джордж, Мэнн, Мун, Браун, Пауэлл, Диабате, Зубац, Пламли
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