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Все результаты игрового дня НБА 15 февраля

Сегодня, 15 февраля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 15 февраля

«Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит» — 104:109.

«Орландо Мэджик» — «Нью-Йорк Никс» — 118:100.

«Шарлотт Хорнетс» — «Атланта Хоукс» — 122:99.

«Бостон Селтикс» — «Бруклин Нетс» — 136:86.

«Кливленд Кавальерс» — «Чикаго Буллз» — 108:105.

«Торонто Рэпторс» — «Индиана Пэйсерс» — 125:127.

«Мемфис Гриззлиз» — «Хьюстон Рокетс» — 121:113.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Вашингтон Уизардс» — 133:126.

«Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 116:93.

«Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 122:138.

«Финикс Санз» — «Детройт Пистонс» — .

«Денвер Наггетс» — «Сакраменто Кингз» — .

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — .

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Среди ярких индивидуальных выступлений стоит отметить игру форварда «Вашингтона» Дени Авдии. На его счету 43 очка, 14 подборов и три результативные передачи. Также стоит упомянуть форварда «Орландо» Паоло Банкеро. Он набрал 36 очков, сделал семь подборов и пять передач.