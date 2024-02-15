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41 очко Стефена Карри не помогло «Голден Стэйт» обыграть «Клипперс»

41 очко Стефена Карри не помогло «Голден Стэйт» обыграть «Клипперс»
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В ночь с 14 на 15 февраля мск на паркете «Чейз Центра» в американском Сан-Франциско завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Голден Стэйт Уорриорз» уступили «Лос -Анджелес Клипперс» со счётом 125:130.

НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
НБА Регулярный чемпионат. Календарь

«Голден Стэйт» выиграл первую четверть с перевесом в семь очков, такой же разрыв между соперниками сохранился и по итогам первой половины игры. По итогам третьей четверти «Уорриорз» были впереди с гандикапом «+11», однако в заключительном отрезке «Клипперс» сумели перевернуть игру и одержать победу.

Самым результативным игроком матча стал Стефен Карри («Голден Стэйт»), набравший 41 очко при четырёх подборах и пяти результативных передачах. Это поражение оборвало успешную серию «Уорриорз» из пяти побед в регулярном чемпионате.

НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
125 : 130
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 41, Подзиемски - 25, Куминга - 13, Томпсон - 12, Уиггинс - 10, Грин - 9, Муди - 6, Луни - 4, Киньонес - 3, Пэйтон II - 2, Сантос, Робинсон, Шарич, Джексон-Дэвис
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 26, Джордж - 24, Пауэлл - 21, Уэстбрук - 15, Коффи - 14, Зубац - 13, Мэнн - 9, Пламли - 8, Бостон, Тайс, Миллер, Примо, Мун, Браун, Диабате
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