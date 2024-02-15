41 очко Стефена Карри не помогло «Голден Стэйт» обыграть «Клипперс»

В ночь с 14 на 15 февраля мск на паркете «Чейз Центра» в американском Сан-Франциско завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Голден Стэйт Уорриорз» уступили «Лос -Анджелес Клипперс» со счётом 125:130.

«Голден Стэйт» выиграл первую четверть с перевесом в семь очков, такой же разрыв между соперниками сохранился и по итогам первой половины игры. По итогам третьей четверти «Уорриорз» были впереди с гандикапом «+11», однако в заключительном отрезке «Клипперс» сумели перевернуть игру и одержать победу.

Самым результативным игроком матча стал Стефен Карри («Голден Стэйт»), набравший 41 очко при четырёх подборах и пяти результативных передачах. Это поражение оборвало успешную серию «Уорриорз» из пяти побед в регулярном чемпионате.