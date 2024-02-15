Председатель СК РФ запросил доклад по делу об избиении Алексея Шведа

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и принятых процессуальных решениях по делу об избиении российского баскетболиста Алексея Шведа в мае 2023 года.

«В эфире федерального телеканала вышел сюжет, в котором сообщается, что после избиения спортсмена Алексея Шведа у клуба в центре Москвы было возбуждено уголовное дело и задержаны трое молодых людей. Однако отмечается, что к ответственности привлечён только один фигурант», – приводит заявление пресс-службы СК РФ «Агентство городских новостей Москва».

Напомним, Алексей Швед был атакован, предположительно, четырьмя мужчинами возле одного из московских ресторанов 1 мая после поражения ЦСКА в решающем, седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ от «Локомотива-Кубань».

У него были диагностированы перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, а также амнезия — потеря памяти.