Отец Алексея Шведа рассказал, как избивавшие его сына пытались откупиться

Виктор Швед, отец Алексея Шведа, рассказал, как обидчики его сына пытались уладить конфликт, предложив денежное вознаграждение.

«Он не мог обижать людей, не заложено в нём. Мы его не так воспитывали.

Добились своего друзья уже на улице. Четверо на одного. В итоге баскетболист пришёл в себя только в больнице, где у него диагностировали ушиб мозга, открытую черепно-мозговую травму и перелом височной кости. Участию в сезоне был подписан приговор. Но нападавших тогда интересовала далеко не карьера спортсмена.

Нам сразу же позвонили. Какой-то старший брат. Деньги предлагали. Но мы, конечно, отказались», — приводит слова Виктора Шведа НТВ.

Напомним, Алексей Швед был атакован, предположительно, четырьмя мужчинами возле одного из московских ресторанов 1 мая после поражения ЦСКА в решающем, седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ от «Локомотива-Кубань».