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Отец Алексея Шведа рассказал, как избивавшие его сына пытались откупиться

Отец Алексея Шведа рассказал, как избивавшие его сына пытались откупиться
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Виктор Швед, отец Алексея Шведа, рассказал, как обидчики его сына пытались уладить конфликт, предложив денежное вознаграждение.

«Он не мог обижать людей, не заложено в нём. Мы его не так воспитывали.

Добились своего друзья уже на улице. Четверо на одного. В итоге баскетболист пришёл в себя только в больнице, где у него диагностировали ушиб мозга, открытую черепно-мозговую травму и перелом височной кости. Участию в сезоне был подписан приговор. Но нападавших тогда интересовала далеко не карьера спортсмена.

Нам сразу же позвонили. Какой-то старший брат. Деньги предлагали. Но мы, конечно, отказались», — приводит слова Виктора Шведа НТВ.

Напомним, Алексей Швед был атакован, предположительно, четырьмя мужчинами возле одного из московских ресторанов 1 мая после поражения ЦСКА в решающем, седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ от «Локомотива-Кубань».

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