Главные тренеры команд Матча всех звёзд Единой лиги назвали стартовые пятёрки

Главные тренеры команд Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ назвали свои стартовые пятёрки. Как информирует пресс-служба лиги, коллектив Эмила Райковича начнёт встречу следующим составом: Каспер Уэйр (ЦСКА), Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Енисей»), Девон Акун-Пёрселл («Локомотив-Кубань»), Андрей Воронцевич («Нижний Новгород») и Винс Хантер («Зенит»).

В команде Хавьера Паскуаля на паркете на старте матча окажутся Айзея Риз («Самара»), Джеремайя Мартин («Енисей»), Антон Астапкович (ЦСКА), Джален Рейнольдс (УНИКС) и Октавиус Эллис («Уралмаш»).

Напомним, Матч всех звёзд Единой лиги состоится 18 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. Начало спортивно-развлекательного мероприятия запланировано на 17:00 по московскому времени.