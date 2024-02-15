Отец Шведа жёстко высказался о напавших на Алексея

Виктор Швед, отец Алексея Шведа, высказался в адрес мужчин, совершивших нападения на его сына весной прошлого года.

«Может, родители этих подонков их воспитывали по-другому. Может быть, деньгами. Я не знаю чем. Но мы только трудом», — сказал Виктор в эфире НТВ.

Напомним, в результате нападения в центре Москвы группы лиц на Шведа у Алексея был диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и амнезия – потеря памяти. Впоследствии были задержаны трое подозреваемых. Чуть позже задержали четвёртого участника нападения. Сейчас на скамье подсудимых остался лишь один подозреваемый – Юсуф Мирашуров.

Швед в настоящий момент выступает в чемпионате Китая.