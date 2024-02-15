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Нейт Робинсон: я до сих пор ищу почку

Нейт Робинсон: я до сих пор ищу почку
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный чемпион конкурса по броскам сверху Нейт Робинсон рассказал, что до сих пор ищет почку для пересадки.

«Я до сих пор ищу почку. Прохожу диализ три раза в неделю по четыре часа. Медики очищают мою кровь, выводят все токсины из тела, и с каждым днём я чувствую себя всё лучше и лучше. Некоторые дни получаются хуже других, но мне очень повезло, и я просто счастлив, что всё ещё могу быть здесь, видеть своих детей и делать то, что я люблю», — приводит слова Робинсона Hoopshype.

Робинсон страдает от почечной недостаточности в течение нескольких последних лет. Всё это время он проходит курс лечения. Профессиональную карьеру Нейт завершил в 2018 году.

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