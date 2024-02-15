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Назван срок, который грозит мужчине, избившему Алексея Шведа

Назван срок, который грозит мужчине, избившему Алексея Шведа
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Юсуф Мирашуров, обвиняемый в избиении известного российского баскетболиста Алексея Шведа, может отправиться за решётку сроком на восемь лет. Об этом информирует НТВ.

Отметим, что изначально в деле по избиению Шведа проходили несколько человек: 20-летний Князь Амирасланов, его 17-летний брат Рамзин и 19-летний Глеб Писарев. После задержания всех отправили в СИЗО, однако через некоторое время троих, кроме Мирашурова, отпустили, запретив выезжать из страны.

Напомним, на Шведа напали в центре Москвы весной прошлого года. Атаку совершила группа лиц. В результате у баскетболиста были диагностированы перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и амнезия – потеря памяти.

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