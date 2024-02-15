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Джордан Скиппер-Браун выступит в конкурсе данков на Матче звёзд — 2024 Единой лиги

Джордан Скиппер-Браун выступит в конкурсе данков на Матче звёзд — 2024 Единой лиги
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Новичок «Астаны» Джордан Скиппер-Браун стал четвёртым участником конкурса слэм-данков на Матче звёзд — 2024 Единой лиги. Как сообщает пресс-служба лиги, он заменит игрока «Пармы» Би Джей Джонсона.

Джордан Скиппер-Браун

Джордан Скиппер-Браун

Фото: ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

Таким образом, квартет участников этого соревнования в рамках звёздного мероприятия будет такой: Брандон Гарретт из «Автодора», Девон Акун-Пёрселл из «Локомотива-Кубань», Евгений Белянков из «Енисея» и Джордан Скиппер-Браун из «Астаны».

26-летний американский нападающий в этом сезоне сыграл два матча в Единой лиге (один начал в старте), набрав в них девять очков. Обе встречи его команда проиграла.

Ранее было объявлено, что в конкурсе трёхочковых примут участие защитник «Зенита» Томас Эртель, Карвел Андерсон из «Астаны», Бо Бич из «Енисея» и Кирилл Савин из «Руны».

Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ — 2024 состоится 18 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. Начало матча — в 17:00 (мск).

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