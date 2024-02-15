Владимир Гомельский объяснил, почему Янис Тимма не смог пробиться в НБА

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Гомельский рассказал, почему у Тиммы не получилось пробиться в Национальную баскетбольную ассоциацию.

«Психологическая составляющая не соответствует НБА. Он же пробовал, ездил в лагеря. Никто не предложил контракта», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, Тимма долгое время выступал в Российской Федерации. Латвиец играл за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. Янис также пробовал свои силы в Летней лиге НБА, где играл за «Орландо Мэджик». Его средняя статистика — семь очков и 3,4 подбора.

Латвийский баскетболист Янис Тимма провёл тренировку в Майами: