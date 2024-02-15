Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский объяснил, почему Янис Тимма не смог пробиться в НБА

Владимир Гомельский объяснил, почему Янис Тимма не смог пробиться в НБА
Комментарии

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Гомельский рассказал, почему у Тиммы не получилось пробиться в Национальную баскетбольную ассоциацию.

«Психологическая составляющая не соответствует НБА. Он же пробовал, ездил в лагеря. Никто не предложил контракта», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, Тимма долгое время выступал в Российской Федерации. Латвиец играл за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. Янис также пробовал свои силы в Летней лиге НБА, где играл за «Орландо Мэджик». Его средняя статистика — семь очков и 3,4 подбора.

Латвийский баскетболист Янис Тимма провёл тренировку в Майами:

Материалы по теме
Владимир Гомельский объяснил, почему россияне в ЦСКА бросают реже, чем легионеры
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android