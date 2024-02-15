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Яннис Адетокунбо назвал фаворита в конкурсе трёхочковых бросков между Карри и Ионеску

Яннис Адетокунбо назвал фаворита в конкурсе трёхочковых бросков между Карри и Ионеску
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Тяжёлый форвард команды «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о предстоящем участии разыгрывающего Стефена Карри и баскетболистки «Нью-Йорк Либерти» Сабрины Ионеску в конкурсе трёхочковых бросков в рамках Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.

«Ставлю все свои деньги на Сабрину», — приводит слова Адетокунбо Boardroom.

Напомним, Карри и Ионеску будут соревноваться по стандартным правилам, однако Стефен станет бросать мячи, которыми играют в Национальной баскетбольной ассоциации, а Сабрина — те, которые используют в женской НБА.

Попадание Стефена Карри с необычной траекторией:

Недавно Карри впервые прокомментировал новость о попытке своей команды выменять лёгкого форварда и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

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