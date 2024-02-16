Тайриз Халибёртон прибыл на Матч всех звёзд НБА — 2024 на гоночном болиде Индикар

Защитник «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон приехал на уикенд Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года на гоночном болиде серии Индикар. Видео этого момента публикует аккаунт ClutchPoints в социальной сети X (ранее Twitter).

В рамках звёздного мероприятия Халибёртон примет участие в конкурсах мастерства и трёхочковых бросков.

В конкурсе мастерства примут участие три команды по три человека в каждой. В команду первых номеров драфта вошли Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио Спёрс», Энтони Эдвардс из «Миннесоты Тимбервулвз» и Паоло Банкеро из «Орландо Мэджик». За команду «Индианы» выступят Майлз Тёрнер, Беннедикт Матурин и Тайриз Халибёртон. В команде всех звёзд сыграют Скотти Барнс из «Торонто Рэпторс», Тайриз Макси из «Филадельфия Сиксерс» и Трей Янг из «Атланты Хоукс».

В конкурсе трёхочковых бросков выступят восемь баскетболистов: Дэмьен Лиллард из «Милуоки Бакс», его товарищ по команде Малик Бизли, защитник «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон, защитник «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон, форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен, защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл, защитник «Атланты Хоукс» Трей Янг и центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс.

Матч всех звёзд пройдёт в Индианаполисе, штат Индиана, 18 февраля на «Гейнбридж Филдхаус». Мероприятия будут принимать два стадиона: «Лукас Ойл Стэдиум» и домашняя арена «Пэйсерс» «Гейнбридж Филдхаус».