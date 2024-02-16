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Полиция ФРГ раскрыла происхождение 3 подозреваемых в убийстве баскетболиста из Украины

Полиция ФРГ раскрыла происхождение 3 подозреваемых в убийстве баскетболиста из Украины
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Полиция Оберхаузена арестовала ещё троих подозреваемых в убийстве 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Об этом информирует издание WAZ.

В настоящий момент под стражей находятся 14-летний немец греческого происхождения и двое сирийцев 14 и 15 лет. Они проходят по делу как соучастники. Главным подозреваемым по-прежнему остаётся 15-летний турок немецкого происхождения. Он находится под стражей уже несколько дней. По данным расследования, именно он нанёс жертве смертельное ножевое ранение. Ранее говорилось, что он проходит как подозреваемый в непредумышленном убийстве.

После ножевого удара Владимир был доставлен в больницу, но скончался во время операции. Недавно полиция исключила убийство Ермакова из-за его происхождения.

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