Полиция ФРГ раскрыла происхождение 3 подозреваемых в убийстве баскетболиста из Украины

Полиция Оберхаузена арестовала ещё троих подозреваемых в убийстве 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Об этом информирует издание WAZ.

В настоящий момент под стражей находятся 14-летний немец греческого происхождения и двое сирийцев 14 и 15 лет. Они проходят по делу как соучастники. Главным подозреваемым по-прежнему остаётся 15-летний турок немецкого происхождения. Он находится под стражей уже несколько дней. По данным расследования, именно он нанёс жертве смертельное ножевое ранение. Ранее говорилось, что он проходит как подозреваемый в непредумышленном убийстве.

После ножевого удара Владимир был доставлен в больницу, но скончался во время операции. Недавно полиция исключила убийство Ермакова из-за его происхождения.