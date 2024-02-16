Шейн Баттье: Леброн смог выиграть титул со мной в составе, не думаю, что Джордан смог бы

Бывший игрок НБА Шейн Баттье заявил, что Леброн Джеймс более сильный игрок, чем Майкл Джордан.

«Я предвзят, знаю. Когда меня спрашивают, кто лучше – Леброн или Майкл, я говорю: Леброн дважды сделал то, что, по моему мнению, Майкл Джордан не смог бы сделать ни разу. Он выиграл два титула НБА с Шейном Баттье в составе. Понимаете?

Я люблю Майкла, он один из величайших игроков всех времён, но Леброн дважды сделал это со мной и на себе притащил меня к чемпионству. Это говорит о том, насколько велик Леброн. Сила, интеллект. Когда он был в расцвете сил, у него не было слабых мест. Он и сейчас играет потрясающе. Но в лучшие годы его было не остановить, он был как ферзь на шахматной доске и делал всё что хочет», — приводит слова Баттье Sportskeeda.

Шейн Баттье и Леброн Джеймс три года играли вместе в Майами, выиграв титул в 2011–2012 и 2013–2014 годах. После сезона-2013/2014 Баттье завершил карьеру, а Джеймс вернулся в Кливленд.