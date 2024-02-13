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Лучшие бомбардиры в истории Матча звёзд НБА, звёздный уикенд НБА, Матч всех звёзд НБА, Леброн, Коби, Джордан

Леброн хоть в чём-то превзошёл Джордана? Топ лучших бомбардиров в истории Матчей звёзд НБА
Никита Бирюков
Лучшие бомбардиры в истории Матча звёзд НБА
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Легендарность так и хлещет. Кто же на каком месте?

Звёздный уикенд Национальной баскетбольной ассоциации уже не за горами – в пятницу, 16 февраля, в 20:30 мск с тренировки перед турниром восходящих звёзд официально начинается мероприятие, к которому всегда приковано внимание всего баскетбольного мира. Матч всех звёзд НБА – заключительный этап всего уикенда и всегда самый красочный, так как в нём каждый игрок – реальная звезда в лиге, которая кровью и потом заслужила признание. С 1951 года проводятся ежегодные встречи лучших игроков Западной и Восточной конференций, но кто же является лучшим бомбардиром в истории Матчей всех звёзд?

Всё, что известно о Матче звёзд НБА:
НБА возрождает традиции! Всё, что нужно знать о предстоящем Звёздном уикенде и Матче звёзд
НБА возрождает традиции! Всё, что нужно знать о предстоящем Звёздном уикенде и Матче звёзд

Пятое место. Кевин Дюрант

Кевин Дюрант

Кевин Дюрант

Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Для 35-летнего Дюранта предстоящий Матч всех звёзд станет 14-м, в котором он принимал участие. При этом Кевин в своей карьере пропустил всего лишь три уикенда звёзд – один в связи с травмой (сезон-2019/2020), а два других – два первых сезона в НБА. При этом, когда Дюрант играл, он был одним из лучших на паркете. На счету игрока пять игр, в которых он набрал более 30 очков, а лучшим является показатель в 38 очков – в Матче всех звёзд в 2014 году. Дюрант по праву занимает пятое место в списке лучших бомбардиров со своими 250 очками. При этом Кей Ди является одним из немногих в НБА, кому удавалось дважды брать награду MVP Матча всех звёзд.

НБА - Матч Звёзд . Матч звёзд НБА
17 февраля 2014, понедельник. 05:50 МСК
Сборная Востока
Окончен
163 : 155
Сборная Запада
Сборная Востока: Ирвинг - 31, Энтони - 30, Джеймс - 22, Джордж - 18, Уолл - 12, Уэйд - 10, Дерозан - 8, Ноа - 8, Хибберт - 8, Миллсэп - 6, Бош - 5, Джонсон - 5
Сборная Запада: Гриффин - 38, Дюрант - 38, Лав - 13, Карри - 12, Пол - 11, Дэвис - 10, Лиллард - 9, Ховард - 8, Харден - 8, Паркер - 4, Олдридж - 4, Новицки

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Четвёртое место. Карим Абдул-Джаббар

Карим Абдул-Джаббар

Карим Абдул-Джаббар

Фото: Getty Images

Многолетний лидер «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар, регалии которого можно перечислять практически до бесконечности, занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории Матчей всех звёзд. На счету Карима 19 попаданий на МВЗ, лишь один игрок в истории НБА попадал на звёздный уикенд чаще, чем Абдулл-Джаббар. Всего за карьеру центровой забросил 251 очко! Невероятный результат, если учитывать, что раньше на Матчах всех звёзд действительно защищались и игры заканчивались не со счётом 150:150.

Видео можно посмотреть в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Третье место. Майкл Джордан

Майкл Джордан

Майкл Джордан

Фото: Jamie Squire/Getty Images

Когда речь заходит о Майкле Джордане, то мы сразу же говорим не только об одном из величайших баскетболистов в истории, но и об одном из лучших спортсменов за всю историю. Шестикратный чемпион НБА принимал участие в 14 Матчах всех звёзд в своей карьере и был одним из главных действующих лиц на каждом звёздном уикенде. Джордан в итоге набрал 262 очка на МВЗ и по завершении карьеры был главным бомбардиром в истории Матчей всех звёзд до тех пор, пока его рекорд не побили два выдающихся баскетболиста.

Видео можно посмотреть на официальном канале Chicago Bulls в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Второе место. Коби Брайант

Коби Брайант

Коби Брайант

Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Коби – сколько много смысла для всех фанатов баскетбола в этом имени… К сожалению, легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» покинул нас в 2020 году, но его достижения будут помнить всегда! Одно из них – 290 очков за 18 участий на Матче всех звёзд НБА. Самым результативным матчем в карьере Брайанта стал звёздный уикенд 2011 года, когда он набрал 37 очков. При этом Коби делит первое место по количеству наград MVP Матча всех звёзд с Бобом Петтитом – по четыре. После гибели Коби Брайанта в 2020 году трофей самому лучшему игроку Матча всех звёзд был назван в честь легендарного игрока «Лейкерс». Коби обошёл лишь один долгожитель в НБА.

НБА - Матч Звёзд . Матч звёзд НБА
21 февраля 2011, понедельник. 04:00 МСК
Сборная Запада
Окончен
148 : 143
Сборная Востока
Сборная Запада: Брайант - 37, Дюрант - 34, Пау Газоль - 17, Уэстбрук - 12, Пол - 10, Энтони - 8, Гриффин - 8, Джинобили - 7, Новицки - 6, Дерон Уильямс - 5, Данкан - 2, Лав - 2
Сборная Востока: Стадемайр - 29, Джеймс - 29, Уэйд - 14, Бош - 14, Аллен - 12, Джонсон - 11, Роуз - 11, Рондо - 6, Пирс - 6, Ховард - 5, Гарнетт - 4, Хорфорд - 2

Видео можно посмотреть в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Первое место. Леброн Джеймс

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс

Фото: Kevin Mazur/Getty Images

Король не участвовал в матче лучших игроков НБА лишь в своём первом сезоне в лиге, а это было в далёком сезоне-2003/2004. Леброн является единственным в истории НБА баскетболистом, которому покорилась отметка в 400 набранных очков на МВЗ. К слову, сейчас Джеймс возглавляет список с 426 очками! При этом в скором времени может увеличить свой отрыв от Коби, так как должен принять участие в предстоящем уикенде. Если в предстоящем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Детройт Пистонс» Леброн не получит травму, то он выступит на звёздном уикенде в Индиане, став единственным игроком в истории с 20 участиями на МВЗ.

НБА - Матч Звёзд . Матч звёзд НБА
27 февраля 2012, понедельник. 04:45 МСК
Сборная Запада
Окончен
152 : 149
Сборная Востока
Сборная Запада: Дюрант - 36, Брайант - 27, Гриффин - 22, Уэстбрук - 21, Лав - 17, Пол - 8, Новицки - 7, Паркер - 6, Олдридж - 4, Марк Газоль - 4, Нэш, Байнум
Сборная Востока: Джеймс - 36, Уэйд - 24, Дерон Уильямс - 20, Энтони - 19, Роуз - 14, Игуодала - 12, Ховард - 9, Бош - 7, Пирс - 3, Хибберт - 3, Рондо - 2, Денг

Видео можно посмотреть в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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