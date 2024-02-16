Игрок «Барселоны» объяснил свои слова, что он «антимадридец»

Защитник каталонской «Барселоны» Дарио Брисуэла объяснился за свои слова о том, что он «антимадридец».

«Есть люди, которые доводят любой комментарий до крайности. Я сказал это без цели кого-либо обидеть. Это здоровое и красивое соперничество, от которого нужно получать удовольствие. Многие из моих друзей родом из Сан-Себастьяна, из Мадрида, и это не мешает мне любить их как братьев.

То, что я прочитал в социальных сетях, было безумием. У меня прекрасные отношения с игроками «Реала», и я испытываю к ним огромное уважение», — приводит слова Брисуэлы Marca.

В данный момент «Барселона» находится на второй строчке турнирной таблицы баскетбольной Евролиги. «Реал» Мадрид возглавляет её.

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