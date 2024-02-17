Кармело Энтони рассказал, как Джордж Карл назвал его переоценённым

Известный американский экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони поделился воспоминаниями о том, как прославленный тренер и член Зала славы НБА Джордж Карл назвал его переоценённым, когда только стал главным тренером «Денвер Наггетс» в 2005 году.

«Он получил эту работу за пару дней до нашей игры с «Милуоки Бакс». Я тогда хотел принять участие в матче. В то время я не понимал игры. Мне был 21 год. Всё, что я знал, это то, что придёт тренер с большим именем.

Джордж Карл руководил «Милуоки», «Сиэтлом». Незадолго до матча он позвал меня в свою комнату и сказал: «Парень, я думаю, что тебя переоценивают», — сказал Энтони в подкасте 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony & Kid Mero.