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Кириленко и Кондрашин не вошли в финальный список на включение в Зал славы баскетбола

Кириленко и Кондрашин не вошли в финальный список на включение в Зал славы баскетбола
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Зал славы баскетбола имени Нейсмита представил финальный список кандидатов на включение Зал славы баскетбола в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба НБА на официальном сайте.

По информации источника, входившие в число международных кандидатов на включение в Зал славы Андрей Кириленко, Владимир Кондрашин, Дэвид Блатт и Этторе Мессина не вошли в финальный список.

Отметим, в итоговый список вошли выдающиеся бывшие баскетболисты Чонси Биллапс, Винс Картер, Майкл Купер, Уолтер Дэвис, Сеймон Огастус и Дик Барнетт, тренеры Бо Райан, Чарльз Смит, Мариан Вашингтон, Харли Редин, Дуглас Коллинз, менеджер Джерри Уэст, а также как владелец клуба номинирован Герберт Саймон.

Результаты будут оглашены 6 апреля 2024 года.

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