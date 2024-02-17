Карри и Ионеску встретились в преддверии очной дуэли дальних бросков на Матче звёзд НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз», лидер команды Стефен Карри встретился с баскетболисткой «Нью-Йорк Либерти» Сабриной Ионеску в преддверии очной дуэли трёхочковых бросков. Она пройдёт после конкурса дальних бросков в рамках Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мы готовы», — подписано фото, опубликованное пресс-службой «Голден Стэйт Уорриорз» в социальной сети Х (ранее Twitter).

Фото: «Голден Стэйт Уорриорз»

Напомним, Карри и Ионеску будут соревноваться по стандартным правилам, однако Стефен станет бросать мячи, которыми играют в Национальной баскетбольной ассоциации, а Сабрина — те, которые используют в женской НБА. Дуэль пройдёт в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени, с 17 на 18 февраля.