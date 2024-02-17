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«Пари НН» стал последним участником «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу

«Пари НН» стал последним участником «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу
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Завершился ответный матч четвертьфинала Кубка России по баскетболу между командой «Пари Нижний Новгород» и московской «Руной». Встреча прошла на арене «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Хозяева одержали победу со счётом 93:65.

Таким образом, по сумме двух матчей (первое противостояние завершилось в пользу «Пари НН» со счётом 88:79) нижегородцы вышли в «Финал четырёх», где они встретятся с ещё одним московским коллективом — МБА. В другом полуфинале санкт-петербургский «Зенит» сыграет с екатеринбургским «Уралмашем». «Финал четырёх» пройдёт в Екатеринбурге.

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