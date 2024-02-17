«Он может не выдержать прессинг». Скип Бэйлесс – о Стефе Карри в дуэли с Сабриной Ионеску

Американский спортивный обозреватель, комментатор и телеведущий Скип Бэйлесс заявил, что считает Сабрину Ионеску фаворитом в её дуэли со Стефом Карри в конкурсе трёхочковых бросков, который пройдёт в рамках звёздного уик-энда НБА.

«Я смотрел ту её серию бросков, когда она установила рекорд, и был просто потрясен… Я видел, как она побила рекорд Стефа. Она смогла набрать 20 очков подряд. Да, это было с линии ЖНБА, с неё она бросает 45%. Стеф в этом году немного ниже среднего.

В Матче всех звезд 2019 года в родной Шарлотте Карри проиграл в конкурсе трёхочковых Джо Харрису. Думаю, он не выдержал прессинг и перегорел. По всем вышеизложенным причинам мой выбор – Сабрина Ионеску», — приводит мнение Бейлесса издание The Sports Rush.