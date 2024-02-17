Минспорта включило баскетбольное двоеборье во Всероссийский реестр видов спорта

Комиссия Министерства спорта Российской Федерации по признанию видов спорта, спортивных дисциплин и включению их во Всероссийский реестр видов спорта официально признала новую дисциплину баскетбола – «Баскетбольное двоеборье». Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Матч баскетбольного двоеборья состоит из двух этапов: интерактивного, где спортсмены соревнуются в рамках цифрового сегмента, и функционального – на баскетбольной площадке. Интерактивный и физический сегменты реализуются поэтапно и последовательно в рамках одного матча в течение одного соревновательного дня. Соревнования по этой дисциплине могут проводиться в форматах 1х1, 2х2 и 3х3.

В интерактивной части матча по баскетбольному двоеборью в формате 1х1 каждый игрок управляет командой, состоящей из пяти виртуальных спортсменов на паркете. Интерактивная часть матча ограничена двумя четвертями по пять минут «чистого» времени, после чего команды переходят к физической части матча. В физической части матча по баскетбольному двоеборью в формате 1х1 соревнование проходит на баскетбольной площадке на одно кольцо между теми же двумя спортсменами. Цель каждого спортсмена – забросить максимальное количество мячей в баскетбольную корзину с шести баз за отведённое время.

В матче 2х2 каждый игрок управляет одним виртуальным спортсменом на паркете в течение семи минут «грязного» времени, после чего команды переходят к физической части матча. В этой части матча соревнование проходит на баскетбольной площадке на одно кольцо между теми же двумя командами из двух игроков (и максимум одного запасного в каждой). Физическая часть матча начинается со счётом, набранным в интерактивной части для каждой из команд, и ограничивается семью минутами, пять из которых «грязного», а две – «чистого» времени.

В матче 3х3 каждый игрок управляет одним виртуальным спортсменом на паркете. Эта часть ограничена 21 очками (при условии разницы в счёте в два очка), после чего команды переходят к физической части матча. Если одна из команд набрала 21 очко, но при этом разница очков с командой соперника не достигла двух очков, то физическая часть матча играется до 25 очков, и та команда, которая набрала 25 очков, считается победителем. В физической части матча по баскетбольному двоеборью 3х3 соревнование проходит на баскетбольной площадке на одно кольцо между теми же двумя командами из трёх игроков и максимум одним запасным в каждой из них. Физическая часть матча начинается со счётом, набранным в интерактивной части для каждой из команд, и играется по правилам спортивной дисциплины «баскетбол 3х3».

Чемпионат по баскетбольному двоеборью впервые пройдёт уже в этом году. В дальнейшем планируется проведение полноформатных соревнований – чемпионатов и Кубков России.