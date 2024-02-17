Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Минспорта включило баскетбольное двоеборье во Всероссийский реестр видов спорта

Минспорта включило баскетбольное двоеборье во Всероссийский реестр видов спорта
Аудио-версия:
Комментарии

Комиссия Министерства спорта Российской Федерации по признанию видов спорта, спортивных дисциплин и включению их во Всероссийский реестр видов спорта официально признала новую дисциплину баскетбола – «Баскетбольное двоеборье». Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Матч баскетбольного двоеборья состоит из двух этапов: интерактивного, где спортсмены соревнуются в рамках цифрового сегмента, и функционального – на баскетбольной площадке. Интерактивный и физический сегменты реализуются поэтапно и последовательно в рамках одного матча в течение одного соревновательного дня. Соревнования по этой дисциплине могут проводиться в форматах 1х1, 2х2 и 3х3.

В интерактивной части матча по баскетбольному двоеборью в формате 1х1 каждый игрок управляет командой, состоящей из пяти виртуальных спортсменов на паркете. Интерактивная часть матча ограничена двумя четвертями по пять минут «чистого» времени, после чего команды переходят к физической части матча. В физической части матча по баскетбольному двоеборью в формате 1х1 соревнование проходит на баскетбольной площадке на одно кольцо между теми же двумя спортсменами. Цель каждого спортсмена – забросить максимальное количество мячей в баскетбольную корзину с шести баз за отведённое время.

В матче 2х2 каждый игрок управляет одним виртуальным спортсменом на паркете в течение семи минут «грязного» времени, после чего команды переходят к физической части матча. В этой части матча соревнование проходит на баскетбольной площадке на одно кольцо между теми же двумя командами из двух игроков (и максимум одного запасного в каждой). Физическая часть матча начинается со счётом, набранным в интерактивной части для каждой из команд, и ограничивается семью минутами, пять из которых «грязного», а две – «чистого» времени.

В матче 3х3 каждый игрок управляет одним виртуальным спортсменом на паркете. Эта часть ограничена 21 очками (при условии разницы в счёте в два очка), после чего команды переходят к физической части матча. Если одна из команд набрала 21 очко, но при этом разница очков с командой соперника не достигла двух очков, то физическая часть матча играется до 25 очков, и та команда, которая набрала 25 очков, считается победителем. В физической части матча по баскетбольному двоеборью 3х3 соревнование проходит на баскетбольной площадке на одно кольцо между теми же двумя командами из трёх игроков и максимум одним запасным в каждой из них. Физическая часть матча начинается со счётом, набранным в интерактивной части для каждой из команд, и играется по правилам спортивной дисциплины «баскетбол 3х3».

Чемпионат по баскетбольному двоеборью впервые пройдёт уже в этом году. В дальнейшем планируется проведение полноформатных соревнований – чемпионатов и Кубков России.

Материалы по теме
РФБ объявила состав мужской сборной на февральские сборы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android