Спортивный директор «Звезды» сравнил Томпкинса с «Феррари»

Спортивный директор «Црвены Звезды» Милан Дозет сказал, что известный российским любителям баскетбола по выступлениям за «Нижний Новгород» и санкт-петербургский «Зенит» Трэй Томпкинс подобен повреждённой машине «Феррари». Вопрос лишь в том, сможет ли он в будущем снова выжимать 300 км/ч или нет.

«Трэй играл за «Реал Мадрид» семь лет, и он, несомненно, обладает и мастерством, и опытом на уровне Евролиги. Однако из-за проблем со здоровьем он выбыл из игры на некоторое время. Мы иногда шутим, что он как немного повреждённая «Феррари». Вопрос только в том, сможет ли он продолжать ехать со скоростью 300 км в час или нет. На данный момент он полностью здоров, но мы очень тщательно вводим его в тренировочный процесс. Сперва нужно вывести его на нужный уровень подготовки, прежде чем возвращать в игру.

У нас контракт всего на один месяц. Мы просто перестраховываемся. В регламенте Евролиги сказано, что одномесячный контракт можно подписать дважды. После этого он должен быть подписан до конца сезона, так что вполне логично воспользоваться такой возможностью. Если всё будет хорошо, то контракт будет продлён до конца сезона, а может, и дальше», — приводит слова Дозета Basketnews.