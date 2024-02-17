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Наз Митру-Лонг: «Олимпиакос» — одна из лучших команд в Европе, мы можем выиграть всё

Наз Митру-Лонг: «Олимпиакос» — одна из лучших команд в Европе, мы можем выиграть всё
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Защитник «Олимпиакоса» Наз Митру-Лонг заявил, что его команда – одна из лучших в Европе и может выиграть все турниры в которых принимает участие.

«Я считаю, что у нас одна из лучших команд в Европе, и мы можем выиграть всё – и Евролигу, и чемпионат Греции. Я рад быть в команде чемпионского уровня», — приводит слова Митру-Лонга Basketnews.

Так же Наз Митру-Лонг оценил своё кратковременное пребывание в литовском «Жальгирисе».

«Мне так и не удалось найти там свою игру. Но мне понравилось время проведенное там. И там потрясающие болельщики! В конце концов, сейчас у них всё хорошо, и у нас здесь всё хорошо. Честно говоря, я возлагаю на себя большую часть ответственности за неудачный сезон с ними. Тренер Максвитис отлично подходил для того состава. К сожалению, его больше нет. Но эти ребята играют в великолепный баскетбол. Мне нужно было играть лучше, думаю, у меня есть такая возможность в «Олимпиакосе», — сказал Митру-Лонг.

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