Сергей Моня введён в Зал славы Единой лиги ВТБ

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Экс-форвард «Зенита» и «Химок» Сергей Моня введен в Зал славы Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба Единой лиги.

Сергей Моня Фото: VTB United League

Торжественная церемония прошла сегодня, 17 февраля, в рамках Звёздного уикенда Единой Лиги ВТБ. В Зал Славы Лиги вошли четыре знаковых личности:

Сергей Моня («Химки», «Зенит», 308 матчей в Лиге, двукратный чемпион Единой Лиги ВТБ (2011, 2022), четырёхкратный участник Матча звёзд).

Почётный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов, контрибьютор.

Генеральный менеджер «Астаны» с 2011 по 2022 год Валерий Тихоненко.

Председатель правления компании «СИБУР» с 2006 по 2022 год Дмитрий Конов

Зал Славы впервые был представлен 16 февраля 2019 года на специальном вечере VTB League Awards Night накануне Матча всех звёзд в Москве. В Зал Славы входят именитые игроки, тренеры, функционеры и баскетбольные специалисты, которые внесли весомый вклад в развитие и популяризацию Единой Лиги ВТБ.