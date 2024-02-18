Хайме Хакес анонсировал сюрприз для конкурса данков на Матче звёзд НБА

Игрок «Майами Хит» Хайме Хакес заявил, что приготовил сюрприз для конкурса данков, который состоится в рамках звёздного уик-энда Национальной Баскетбольной Ассоциации 2024 года.

«Это будет интересно. Не буду пока раскрывать никаких секретов, но вы, ребята, настройтесь и обязательно посмотрите. Я посмотрел некоторые старые конкурсы слэмданков ради вдохновения и ностальгии, просто чтобы узнать, что демонстрировали тогда парни. Попытаюсь со своей стороны внести собственный вклад в этот конкурс», – приводит слова Хакеса Miami Herald.

Соперниками Хакеса в конкурсе данков будут Джейлен Браун, Мэк Маккланг и Джейкоб Топпин.

Матч всех звёзд пройдёт в Индианаполисе, штат Индиана, 18 февраля на «Гейнбридж Филдхаус». Мероприятия будут принимать два стадиона: «Лукас Ойл Стэдиум» и домашняя арена «Пэйсерс» «Гейнбридж Филдхаус».