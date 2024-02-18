Бёрд: я говорю людям: «Хватит ныть по поводу Леброна. Наслаждайтесь им, пока он здесь»

Член Зала славы баскетбола и трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Ларри Бёрд комплиментарно высказался о лёгком форварде и лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Я говорю людям: «Хватит ныть по поводу Леброна. Наслаждайтесь им, пока он здесь». Он невероятный. Для меня он один из величайших, если не величайший на свете», — сказал Бёрд во время эфира на NBA on TNT.

Отметим, что Джеймс на данный момент проводит свой 21-й сезон в НБА. Более того, 39-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории лиги, а также четырёхкратным чемпионом ассоциации. Джеймс выигрывал титулы с «Кливленд Кавальерс», «Майами Хит» и «Лейкерс».

Леброн Джеймс и Скотти Пиппен тепло пообщались между собой: