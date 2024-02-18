Скип Бэйлесс неоднозначно отреагировал на победу Лилларда в конкурсе трёхочковых

Североамериканский журналист и известный телеведущий Скип Бэйлесс прокомментировал победу разыгрывающего, одного из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьена Лилларда в конкурсе трёхочковых бросков в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«А ещё мне бы хотелось увидеть однажды, как Дэмиан Лиллард попадает важные трёхочковые броски в финале НБА или хотя бы в финале конференции», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.

Отметим, что завтра, 19 февраля, состоится главное событие звёздного уикенда НБА — Матч всех звёзд, в котором встретятся между собой команды сборной Запада и сборной Востока. Начало встречи — в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию запланированного события.