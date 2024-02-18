Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Скип Бэйлесс неоднозначно отреагировал на победу Лилларда в конкурсе трёхочковых

Скип Бэйлесс неоднозначно отреагировал на победу Лилларда в конкурсе трёхочковых
Комментарии

Североамериканский журналист и известный телеведущий Скип Бэйлесс прокомментировал победу разыгрывающего, одного из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьена Лилларда в конкурсе трёхочковых бросков в рамках звёздного уикенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«А ещё мне бы хотелось увидеть однажды, как Дэмиан Лиллард попадает важные трёхочковые броски в финале НБА или хотя бы в финале конференции», — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.

Отметим, что завтра, 19 февраля, состоится главное событие звёздного уикенда НБА — Матч всех звёзд, в котором встретятся между собой команды сборной Запада и сборной Востока. Начало встречи — в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию запланированного события.

Сейчас читают:
Маккланг и Лиллард снова лучшие, Карри одолел баскетболистку. Звёздный уикенд НБА — LIVE
Live
Маккланг и Лиллард снова лучшие, Карри одолел баскетболистку. Звёздный уикенд НБА — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android