«Клипперс» сделают всё возможное, чтобы сохранить Пола Джорджа и Джеймса Хардена

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» намерен приложить максимум усилий, чтобы сохранить в своём составе лёгкого форварда Пола Джорджа и разыгрывающего Джеймса Хардена. Об этом сообщает The Ringer.

«Разрекламированные и постоянно травмированные игроки «Клипперс» терпят крах почти каждый постсезон, но мало кто из руководителей ожидает их ухода, даже если они снова потерпят неудачу этой весной. Клуб уже продлил контракт с Каваем Леонардом.

Ожидается, что «Клипперс» приложат все усилия, чтобы сохранить Пола Джорджа и Джеймса Хардена, независимо от того, как они покажут себя в плей-офф, потому что в следующем сезоне «Клипперс» переезжают на новую арену в Инглвуде стоимостью $ 2 млрд», — сообщается в источнике.