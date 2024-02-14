Деньги — не главное? Эти команды потратили миллиарды, но так и не вышли в финал НБА

Во многих видах спорта финансовая составляющая является одним из главных залогов успеха. Наиболее обеспеченные команды зачастую выступают лучше соперников поскромнее, и во всём мире это принято считать насущной проблемой. Тут НБА — не исключение. Чем больше денег франшиза готова потратить на зарплаты, тем выше её шансы на успех. Именно поэтому в новом коллективном соглашении присутствует так много правил, касающихся потолка зарплат и налога на роскошь. Но есть и те организации, которым даже огромные вложения не принесли желаемого результата. В этом материале «Чемпионат» расскажет о пяти командах, которые выдали игрокам самые большие суммы за последние 20 лет, но так и не добрались до финала НБА.

«Филадельфия Сиксерс» — $ 1,886 млрд (13-е место в НБА)

Лучший результат в плей-офф с сезона-2003/2004: 3-4 во втором раунде (2012, 2019, 2021, 2023)

Аллен Айверсон (слева) и Джоэл Эмбиид (центр), 2019 год Фото: Alexander Tamargo/Getty Images

За последние 20 лет в «Филадельфия» выходила в плей-офф всего 11 раз, ни разу не пробившись при этом дальше второго раунда. С 2001-го «Сиксерс» не играли в финале НБА или хотя бы Восточной конференции, ну а с момента завоевания ими последнего трофея прошло более 40 лет — это седьмая самая продолжительная чемпионская «засуха» среди франшиз, которым в прошлом удалось добыть хотя бы одну победу.

Отъезд Аллена Айверсона, смена владельца, перестройка, или так называемый «Процесс», восхождение Джоэла Эмбиида и падение Бена Симмонса, скандал с Джеймсом Харденом — в команде много чего произошло за эти два десятилетия. И вот, когда казалось, что «Сиксерс» будут готовы наконец побороться в плей-офф, их настигла очередная неудача.

Эмбиид заработал травму мениска, из-за чего в итоге был вынужден лечь на операцию и вылетел на неопределённый срок. После феноменального начала сезона, когда центровой набирал по 35 очков, 11 подборов и 6 передач за игру, он лишился шансов не только на вторую подряд награду MVP, но и на командный успех с «Филадельфией».

Для него в команде нашёлся идеальный партнёр — 23-летний Тайриз Макси. Он принял на себя роль стартового разыгрывающего и блестяще справляется с ней. Но как бы хорош Макси ни был, без Джоэла «Филадельфия» уже потерпела шесть поражений в девяти матчах. В «Сиксерс» надеются, что центровой успеет восстановиться к плей-офф, однако к тому моменту они наверняка сдадут позиции на Востоке. И если Эмбиид будет готов не на 100%, всерьёз побороться за финал конференции у «Филы» вряд ли получится.

«Бруклин Нетс» — $ 1,984 млрд (10-е место в НБА)

Лучший результат в плей-офф с сезона-2003/2004: 3-4 во втором раунде (2004, 2021)

«Бруклин Нетс», 2014 год Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

В «Нетс» затишье наступило после того, как в 2002 и 2003 годах франшиза, тогда ещё базировавшаяся в Нью-Джерси, два раза подряд выходила в финал НБА под предводительством Джейсона Кидда и Ричарда Джефферсона. Со временем к ним присоединился Винс Картер, но с ним по ряду обстоятельств — от травм до провальных кампаний на рынке обменов — команда ни разу не пробилась дальше второго раунда.

Когда эпоха Кидда и Картера подошла к концу, заключительные четыре года в Нью-Джерси получились совсем блеклыми. Но в 2012-м команда вернулась в Нью-Йорк и вместе с тем в плей-офф — всё благодаря Бруку Лопезу и Дерону Уильямсу. А уже летом 2013-го «Нетс» всерьёз начали считать контендером после сделки-блокбастера с «Бостоном», в которой они заполучили Кевина Гарнетта и Пола Пирса. Учитывая все проведённые тогда обмены, платёжка «Бруклина» разрослась до невероятных на тот момент $ 102,6 млн. Увы, из-за травм и разлада в штабе тренера-новичка Кидда та команда также не прошла дальше второго раунда.

С 2016 по 2018 год «Нетс» ни разу не играли в постсезоне, в то время как четыре пика, отданные в сделке с «Селтикс», превратились для тех в Маркуса Смарта, Коллина Секстона, Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна. А вот в сезоне-2018/2019 «Бруклину» всё же удалось собрать достойный состав и превзойти ожидания, да так, что к команде захотел присоединиться Кевин Дюрант, за которым последовали Кайри Ирвинг и Джеймс Харден.

Тогда команда вновь обрела статус контендера, однако из-за травм и отстранений Ирвинга игроки «Большого трио» провели всего 16 матчей вместе. В 2022-м терпение сдало у Хардена, а год спустя на выход отправились и Дюрант с Кайри. И хотя в обновлённом составе «Нетс» удалось остаться в зоне плей-офф, тогда «Филадельфия» вынесла их в первом раунде. Теперь коллектив плетётся 11-м на Востоке — в трёх победах от зоны плей-ин.

«Лос-Анджелес Клипперс» — $ 1,984 млрд (9-е место в НБА)

Лучший результат в плей-офф с сезона-2003/2004: 2-4 в финале конференции (2021)

«Лос-Анджелес Клипперс», 2017 год Фото: Victor Decolongon/Getty Images

В отличие от команд, упомянутых в предыдущих подпунктах, «Клипперс» удалось добраться до финала конференции — единожды за последние 20 лет, но всё же. Пять заходов в плей-офф завершились для них вылетом в первом раунде, а ещё пять — во втором.

За шесть лет с Майком Данливи на посту главного тренера «Лос-Анджелес» вышел в плей-офф лишь один раз. А вот с его уходом у франшизы появилась надежда в лице Деандре Джордана, новичка года Блэйка Гриффина, а затем и Криса Пола, которого подобрали после несостоявшегося обмена из «Хорнетс» в «Лейкерс». Вместе с этими парнями «Клипперс» вернулись в постсезон после пятилетнего отсутствия.

Однако даже с Полом и Гриффином тогдашней команде попросту не хватало ресурсов на то, чтобы навязать серьёзную борьбу на Западе. Найти третью атакующую опцию (желательно винга) не получалось, качество и глубина состава страдали, из-за чего травмы ключевых игроков куда больше сказывались на результатах — особенно в плей-офф, где «Клипперс» всегда попадались куда более подготовленные соперники.

В итоге продлившаяся шесть лет эра «Лоб-Сити» завершилась разочарованием. Перестройка была недолгой, и спустя всего два года к команде присоединился Кавай Леонард, а вслед за ним и Пол Джордж. Подписание нового звёздного (и дорогостоящего) дуэта сразу же принесло свои плоды, и если бы Кавай не порвал «кресты» в плей-офф 2021 года, то «Клипперс» наверняка вышли бы в свой первый в истории финал НБА.

Именно травмы, кстати, не позволили «парусникам» раскрыть свой потенциал в последние два года. Но в нынешнем сезоне, когда и Леонард, и Джордж пропустили всего семь матчей на двоих, команда вернулась в лидеры Запада и занимает там третье место. В «Клипперс» наконец появилась третья звезда в лице Джеймса Хардена, а на подстраховке работает Расселл Уэстбрук. Теренс Мэнн пашет в защите, Норман Пауэлл набирает очки со скамейки… В общем, теперь-то у команды точно достаточно кадров для успешного захода в плей-офф.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — $ 1,988 млрд (8-е место в НБА)

Лучший результат в плей-офф с сезона-2003/2004: 0-4 в финале конференции (2019)

«Портленд Трэйл Блэйзерс», 2014 год Фото: Steve Dykes/Getty Images

Если брать не только прошедшие 20 лет, но и 20 лет до этого, то «Портленда» бы не было в этом списке. С 1983 по 2003 год «Блейзерс» не пропустили ни одного розыгрыша плей-офф, дважды выходили в финал НБА и трижды — в финал конференции. Но с уходом Рашида Уоллеса в 2004-м эта эпоха подошла к концу.

На протяжении пяти лет «Портленд» не мог подняться выше 10-го места в конференции. И хотя Брэндон Рой с Ламаркусом Олдриджем помогли команде вернуться в плей-офф и задержаться там на три года, все три захода завершились поражениями в первом раунде со счётом 2-4. Если бы Рой не завершил карьеру в возрасте 26 лет из-за проблем с коленями, возможно, именно он был бы звездой «Блэйзерс» на годы вперёд. Но через семь месяцев после того, как он ушёл из НБА, под шестым номером на драфте был выбран Дэмьен Лиллард.

Начиная с его второго сезона «Блэйзерс» восемь раз подряд выходили в плей-офф и даже добрались до финала конференции, где уступили «Голден Стэйт» 0-4. Главная проблема «Портленда» заключалась в том, что, кроме того же Олдриджа, который ушёл в 2015-м, рядом с Дэймом никогда не было настоящей второй звезды. И с тем вспомогательным составом, что окружал его на протяжении всех 11 лет, реальных шансов на заветный трофей у Лилларда не было.

Он оставался преданным команде столько, сколько мог, а руководство ему щедро отплатило за эту преданность — в «Блэйзерс» Дэмьен заработал $ 233,7 млн. При этом разыгрывающий не был готов стать частью назревавшей перестройки и в итоге перешёл в «Милуоки». Теперь он играет с Яннисом Адетокунбо, ну а «Портленд» со спокойной душой идёт 14-м на Западе. В команде хотят передохнуть от обменов и предоставить время тем молодым и не очень игрокам, которые уже присутствуют в заявке.

«Нью-Йорк Никс» — $ 2,162 млрд (1-е место в НБА)

Лучший результат в плей-офф с сезона-2003/2004: 2-4 во втором раунде (2013, 2023)

Кармело Энтони (слева) и Амаре Стадемайр (справа), 2013 год Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Несмотря на то что «Никс» потратили больше всех в НБА за последние два десятилетия, именно они являются одной из наименее успешных команд. «Нью-Йорк» выходил в плей-офф всего шесть раз и только дважды добирался до второго раунда. Два попадания пришлись на нынешний состав — с Томом Тибодо, Джейленом Брансоном, Джулиусом Рэндлом и далее по списку — ну а три других захода в постсезон ознаменовали эру Амаре Стадемайра и Кармело Энтони.

Она продолжалась с 2011 по 2017 год, и тогда у «Нью-Йорка» была целая гора проблем. Стадемайра мучили травмы, но и без этого он и Мело просто не сочетались друг с другом — уж точно не настолько, чтобы тягаться с «Майами» Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда на Востоке. Тайсон Чендлер отрабатывал в защите, Ар Джей Смит был качественным «шестым», однако составу «Никс» всё равно не хватало глубины, особенно на задней линии.

Фил Джексон был далеко не так хорош в роли президента по баскетбольным операциям, как в роли тренера. Но и вариантов у него было не так много — зарплаты Энтони, Стадемайра и Чендлера в их лучшем совместном сезоне (2012/2013) занимали $ 53 млн под потолком в $ 58 млн. Ну а самого Кармело в то время было принято считать слишком эгоистичным: он не позволил раскрыться Джереми Лину, вынудил Майка Д’Антони покинуть пост главного тренера, да и в целом обладал сложным характером и не пользовался безоговорочной популярностью среди болельщиков «Никс».

Конечно, Энтони был и остаётся одним из самых талантливых игроков, которых когда-либо видел «Мэдисон Сквер Гарден». Но теперь потягаться с ним за это звание готов 27-летний разыгрывающий Джейлен Брансон. В этом году он поедет на свой первый Матч звёзд, где компанию ему составит Джулиус Рэндл. С ними «Никс», выигравшие 61% встреч, занимают четвёртое место на Востоке. Даже сам Кармело верит, что с подписанием О Джи Ануноби эта команда может добраться до финала конференции.