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«Сейчас на телевидении столько идиотов, глупцов и придурков». Баркли – о Скипе Бэйлессе

«Сейчас на телевидении столько идиотов, глупцов и придурков». Баркли – о Скипе Бэйлессе
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Член зала славы НБА Чарльз Баркли в очередной раз резко раскритиковал известного спортивного обозревателя и эксперта Скипа Бэйлесса. На этот раз за то, что Бейлесс неправильно по мнению Чарльза сравнил тренеров Национальной Футбольной Лиги (НФЛ) – Билла Беличика с Энди Ридом, Патрика Махоумса с Томом Брэди.

«Сейчас на телевидении столько идиотов, глупцов и придурков. Каждому нужно ляпнуть что-то погорячее. Позвольте мне рассказать вам, насколько глупы некоторые из этих парней на телевидении. Вы знаете, как сильно я ненавижу Скипа Бэйлесса. Я ненавижу его всеми фибрами души. Иногда мне хочется снова набрать вес, чтобы я мог еще больше ненавидеть его», — сказал Чарльз Баркли в пятничном выпуске «Шоу Дэна Патрика».

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