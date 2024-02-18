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Маккланг высказался о данке, исполненном в прыжке через Шакила О'Нила

Маккланг высказался о данке, исполненном в прыжке через Шакила О'Нила
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Представитель Лиги развития НБА Мэк Маккланг, ставший победителем конкурса данков в рамках Уикенда всех звёзд НБА, поделился эмоциями от данка, исполненного в прыжке через легендарного Шакила О'Нила.

«Шак был очень крут. Он надел моё школьное джерси. Это был эмоциональный момент для меня. Он мне сказал, что нужно обязательно правильно исполнить данк. Я пообещал ему, что не подведу», — сказал Маккланг во время пресс-конференции.

Напомним, в финальном раунде Маккланг набрал больше баллов, чем защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун. На более ранней стадии из конкурса выбыли защитник «Майами Хит» Хайме Хакес и форвард «Нью-Йорк Никс» Джейкоб Топпин. Мэк Маккланг во второй раз подряд выиграл данк-контест.

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