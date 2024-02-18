Дюрант назвал действующих лиц НБА после ухода звёзд его поколения

Лёгкий форвард команды «Финикс Санз» Кевин Дюрант назвал игроков, которые, по его мнению, будут действующими лицами НБА после ухода звёзд из его поколения.

«Я думаю, что в каждой эпохе есть пять, шесть, семь парней, которые могут помочь нести игру вперед. В наше время это не просто Стефен Карри, Леброн Джеймс и я. Это и Джеймс Харден, Рассел Уэстбрук, Кавай Леонард… Многие из этих парней вдохновят следующее поколение хопперов на то, чтобы стать профессионалами.

Я смотрю на Лигу и вижу Шея Гилджеса-Александра, Энтони Эдвардса, Девина Букера, Луку Дончича, Тайриза Макси, Тайриза Халибертона — так много парней, которые вдохновляют следующее за ними поколение баскетболистов стать профессиональными игроками», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.