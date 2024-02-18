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Дюрант назвал действующих лиц НБА после ухода звёзд его поколения

Дюрант назвал действующих лиц НБА после ухода звёзд его поколения
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Лёгкий форвард команды «Финикс Санз» Кевин Дюрант назвал игроков, которые, по его мнению, будут действующими лицами НБА после ухода звёзд из его поколения.

«Я думаю, что в каждой эпохе есть пять, шесть, семь парней, которые могут помочь нести игру вперед. В наше время это не просто Стефен Карри, Леброн Джеймс и я. Это и Джеймс Харден, Рассел Уэстбрук, Кавай Леонард… Многие из этих парней вдохновят следующее поколение хопперов на то, чтобы стать профессионалами.

Я смотрю на Лигу и вижу Шея Гилджеса-Александра, Энтони Эдвардса, Девина Букера, Луку Дончича, Тайриза Макси, Тайриза Халибертона — так много парней, которые вдохновляют следующее за ними поколение баскетболистов стать профессиональными игроками», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.

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