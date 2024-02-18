Антон Глазунов прокомментировал дебют в Матче звёзд Единой лиги

Игрок «Уралмаша» Антон Глазунов прокомментировал участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ.

«Матч прошёл классно, атмосферно. Отличные болельщики, все болеют за шоу. Для меня полный кайф попасть сюда.

Если бы следующий Матч всех звёзд сделали в Екатеринбурге, у нас как раз там новая ледовая арена, то она зашла бы всем очень хорошо.

Эмоции от этого матча? Они есть, в основном внутри. Не бегать же мне здесь от счатья и орать. Я же не Единую лигу ВТБ выиграл. Событие в любом случае очень значимое для меня, хоть по мне этого и не видно», — сказал Глазунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на ВТБ Арене в Москве завершился Матч звёзд Единой лиги ВТБ. Победу по его итогам одержала команда Хавьера Паскуаля, которая встречалась с командой Эмила Райковича. Счёт встречи — 134:120.